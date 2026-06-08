Теннисист Александр Зверев впервые выиграл турнир Большого шлема "Ролан Гаррос"

Накануне победой представителя Германии Александра Зверева завершился второй в сезоне турнир из серии Большого шлема "Ролан Гаррос". Трон "короля грунта" после ухода из спорта Рафаэля Надаля хотят занять многие, но для Зверева этот титул стал первым на таком уровне.

Эмоции Александра Зверева в одно мгновение вобрали весь тот путь, который теннисист шел к первому в карьере титулу на турнире Большого шлема. Сейчас наступила эра именно его поколения, когда поочередно зачехлили ракетки Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, но пока не Новак Джокович.

Соперником Зверева в финале был неуступчивый итальянец Флавио Коболли, 14-й в рейтинге АТР. Но с четвертой попытки Зверев смог достигнуть цели. Он уступал Доминику Тиму в финале US Open, Карлосу Алькарасу в этом же турнире 2 года назад и Яннику Синнеру в финале Australian Open. Сейчас был уже третий 5-сетовый финал Зверева, но на этот раз в решающей партии теннисист оказался намного лучше соперника - 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 и 6:1.

Коболли в первую очередь не хватило на пятый сет физически, поэтому борьбы и не получилось. Александр стал седьмым в "Открытой эре" теннисистом по возрасту среди всех первых чемпионов Большого шлема.

Встреча продолжалась 4 часа 16 минут. В ее рамках Зверев 6 раз подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 8 брейк-поинтов из 19 заработанных.

"Ролан Гаррос" получился совершенно не шаблонным. Фавориты, особенно в мужской сетке, стали вылетать с первых раундов. Можно констатировать: в теннис играют миллионы, а побеждают Мирра Андреева и Александр Зверев.