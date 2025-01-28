ЕС снимет санкции с Сирии. Но не сразу

Брюссель приостановил санкции в отношении воздушной, судоходной, банковской и энергетической инфраструктуры на один год. Отмечается, снятие ограничений зависит от соблюдения прав человека новой властью - речь, в частности, о правах женщин, этнических и религиозных меньшинств. И если еврочиновники сочтут, что договоренности в этой сфере не выполняются, запреты вернут.