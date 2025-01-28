ЕС снимет санкции с Сирии. Но не сразу

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Евросоюз ослабляет санкционную петлю в отношении Дамаска - с Сирии поэтапно снимут ограничения.
Брюссель приостановил санкции в отношении воздушной, судоходной, банковской и энергетической инфраструктуры на один год. Отмечается, снятие ограничений зависит от соблюдения прав человека новой властью - речь, в частности, о правах женщин, этнических и религиозных меньшинств. И если еврочиновники сочтут, что договоренности в этой сфере не выполняются, запреты вернут.
Новые власти Сирии не раз просили международное сообщество об отмене запретов и о сотрудничестве. США уже немного ослабили санкционный режим, разрешив на полгода транзакции с властями Сирии, в том числе в энергетике.