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ЕС тоже рассчитывает на украинские недра - Брюссель уже ранее договорился с Киевом
Евросоюз тоже не прочь воспользоваться украинскими недрами. Нагрянувшая накануне в Киев пока еще глава МИД Германии Бербок заявила - соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной должно быть совместимо с европейским законодательством.
По ее словам, Брюссель ранее уже договорился с Киевом, что любое новое соглашение о редкоземельных материалах должно соответствовать праву ЕС, поскольку Украина идет к членству в блоке.
Впрочем, если Вашингтон проявит твердость в этом вопросе, то для "незалежнай", по логике, путь в ЕС будет заказан. Напомним, ранее сообщалось, Штаты предложили Украине новый договор о распределении ресурсов.
Этот документ предусматривает американский контроль над украинскими природными богатствами, включая нефть и газ. При этом соглашение не содержит обязательств по обеспечению безопасности Украины.