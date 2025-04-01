ЕС тоже рассчитывает на украинские недра - Брюссель уже ранее договорился с Киевом

Евросоюз тоже не прочь воспользоваться украинскими недрами. Нагрянувшая накануне в Киев пока еще глава МИД Германии Бербок заявила - соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной должно быть совместимо с европейским законодательством.



По ее словам, Брюссель ранее уже договорился с Киевом, что любое новое соглашение о редкоземельных материалах должно соответствовать праву ЕС, поскольку Украина идет к членству в блоке.