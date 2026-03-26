ЕС ужесточает миграционную политику
Автор:Редакция news.by
Брюссель ужесточает миграционную политику. Европарламент проголосовал за создание "центров депортации" вне Евросоюза.
Согласно законопроекту, государства объединения смогут депортировать соискателей убежища в третьи страны, даже если между ними и беженцами нет прямой связи. Для реализации схемы потребуется лишь соглашение ЕС с той страной или странами, которые готовы принимать мигрантов в эти самые "центры".
Правозащитные организации уже вовсю критикуют инициативу, заявляя о высоком риске нарушения прав человека.