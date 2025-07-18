ЕС включил в 18-й пакет антироссийских санкций китайские банки

Евросоюз включил в 18-й пакет антироссийских санкций китайские банки Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на дипломатические источники, пишет ТАСС.

Головные офисы обоих банков находятся в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, граничащей с дальневосточными регионами России.

По данным издания, китайские дипломаты в Брюсселе пытались предотвратить попадание банков в санкционный список. Решение о рестрикциях против двух финансовых институтов КНР было принято перед саммитом ЕС - КНР, который пройдет 24-25 июля.

Источники газеты отмечают, что ЕС может исключить Suifenhe Rural Commercial Bank и Heihe Rural Commercial Bank из санкционных списков через полгода, в случае если они "докажут факт прекращения" транзакций, которые, по утверждению представителей Евросоюза, осуществляются в интересах предприятий военной промышленности РФ.