3.69 BYN
2.99 BYN
3.42 BYN
ЕС заморозил ответные пошлины на 93 млрд долларов против США после сделки с Трампом
ЕС временно приостановил на полгода ответные пошлины против США на 93 млрд евро после заключения торгового соглашения с Трампом, сообщила БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и пресс-службу Еврокомиссии.
"ЕС продолжает работать с США по завершению подготовки исполнительных мер в рамках совместного заявления о пошлинах по договоренностям на 27 июля. В рамках достижения этой цели Еврокомиссия принимает необходимые решения, чтобы заморозить ответные меры против США, которые должны были вступить в силу 7 августа", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что разработанные ЕК ответные торговые меры состоят из двух пакетов. Один - на импортные товары из США на сумму в 21 млрд евро - должен был быть введен в ответ на пошлины США на сталь и алюминий.
Второй - на 72 млрд евро - предполагалось активировать в случае введения Вашингтоном пошлин в 30 % на весь импорт из ЕС с 1 августа.
Тот факт, что данные меры будут заморожены, а не упразднены, означает, что Евросоюз может вернуться к ним в случае, если американские пошлины на европейские товары превысят потолок в 15 %.
Евросоюз и США 27 июля договорились, что Вашингтон снизит пошлины против европейского сообщества с 30 % до 15 %.
ЕС со своей стороны не будет вводить никаких ответных мер, закупит у США в течение 3 лет энергоресурсов и оборудования для АЭС на 750 млрд долларов и инвестирует 600 млрд долларов в американскую экономику.