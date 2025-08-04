ЕС заморозил ответные пошлины на 93 млрд долларов против США после сделки с Трампом

ЕС временно приостановил на полгода ответные пошлины против США на 93 млрд евро после заключения торгового соглашения с Трампом, сообщила БЕЛТА со ссылкой на ТАСС и пресс-службу Еврокомиссии.

"ЕС продолжает работать с США по завершению подготовки исполнительных мер в рамках совместного заявления о пошлинах по договоренностям на 27 июля. В рамках достижения этой цели Еврокомиссия принимает необходимые решения, чтобы заморозить ответные меры против США, которые должны были вступить в силу 7 августа", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что разработанные ЕК ответные торговые меры состоят из двух пакетов. Один - на импортные товары из США на сумму в 21 млрд евро - должен был быть введен в ответ на пошлины США на сталь и алюминий.

Второй - на 72 млрд евро - предполагалось активировать в случае введения Вашингтоном пошлин в 30 % на весь импорт из ЕС с 1 августа.

Тот факт, что данные меры будут заморожены, а не упразднены, означает, что Евросоюз может вернуться к ним в случае, если американские пошлины на европейские товары превысят потолок в 15 %.

Евросоюз и США 27 июля договорились, что Вашингтон снизит пошлины против европейского сообщества с 30 % до 15 %.