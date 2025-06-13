Эскалация ирано-израильского конфликта: Трамп стоит на развилке между Киевом и Тель-Авивом

13 июня 2025 года Ближний Восток оказался на грани новой войны - Израиль нанес серию массированных авиаударов по Ирану, нацеленных на ключевые военные объекты, включая системы противовоздушной обороны (ПВО) и ядерные разработки.

Этот виток эскалации ирано-израильского конфликта не только стал угрожать стабильности региона, но и создавать политический маневр для администрации Дональда Трампа, которая может использовать ситуацию для перераспределения приоритетов внешней политики США, в том числе в отношении поддержки Украины. Какие последствия несет эта эскалация и как она может повлиять на глобальную геополитику?

Хронология событий: удар Израиля и ответ Ирана

В ночь на 13 июня израильские ВВС провели операцию "Нация львов", нанеся удары по военным объектам в Тегеране, Карадже и Исфахане. По данным таких ближневосточных СМИ, как Al Jazeera и Sky News Arabia, целью стали элементы иранской ПВО, включая зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Панцирь-С1" российского производства, а также объекты, связанные с ядерной программой Ирана, в частности, центр в Натанзе.

Иранское государственное телевидение подтвердило взрывы, заявив, что ПВО активно отражала атаку, хотя, по оценкам аналитиков, значительная часть систем противовоздушной обороны была выведена из строя.

Накануне атаки западные спутники зафиксировали передислокацию иранских ЗРК, что, по данным The Jerusalem Post, было реакцией на утечку разведданных США о подготовке Израиля. CNN же сообщил, что Тегеран спешно усиливал защиту стратегических объектов, но это не предотвратило удар.

По заявлению ЦАХАЛ (Вооруженные силы Израиля), за ночь более 200 израильских истребителей атаковали свыше 100 целей, включая укрытия высокопоставленных иранских военных. В результате были ликвидированы три ключевых командира иранского режима: начальник Генштаба Мохаммад Хоссейн Багери, командующий КСИР (Корпус стражей исламской революции) Хоссейн Салами и командующий штабом "Хатам аль-Анбия" Голам Али Рашид. Среди жертв также числятся несколько ученых-ядерщиков, включая Ферейдуна Аббаси, экс-главу Организации по атомной энергии Ирана.

Иран отреагировал жестко. Правительство исламской республики назвало атаку агрессией сионистского режима, нарушающей международное право, и пообещало беспрецедентный ответ в ближайшие часы. Посланник Ирана в ООН Саид Иравани заявил, что Тегеран рассматривает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) как возможный шаг в случае дальнейшей эскалации. Вооруженные силы Ирана подчеркнули, что никаких ограничений в ответных действиях не будет.

Военный и стратегический контекст

Израильская операция была тщательно спланирована. Как сообщает Axios, американская разведка оценивает арсенал Ирана в 2 тыс. баллистических ракет, способных нести боеголовки весом до 900 кг. После ракетного удара Ирана по Израилю в октябре 2024 года Тегеран нарастил производство ракет до 50 единиц в месяц, стремясь превзойти возможности израильской ПРО.

Это вызывает обеспокоенность в США, ведь, по словам представителя американской разведки, системы ПВО Израиля могут не справиться с массированным иранским ответом, что чревато массовыми жертвами.

Начальник Генштаба ЦАХАЛа сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что без прямой военной поддержки США атака на ядерные объекты Ирана не достигнет стратегических целей. Это подчеркивает зависимость Израиля от американской помощи, включая разведданные и системы перехвата.

В то же время Дональд Трамп, комментируя ситуацию, выразил надежду на дипломатическое урегулирование, но признал, что конфликт вряд ли удастся избежать. Он также отметил, что израильская атака может сорвать "довольно хорошую" ядерную сделку с Ираном, над которой работает его администрация.

Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов

Сообщение ЦАХАЛ в официальном канале Telegram-канале news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6162abcd-2352-4a26-a6a1-90f744a30bab/conversions/0f147629-c964-48c6-baf7-ed6d3504fe4f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6162abcd-2352-4a26-a6a1-90f744a30bab/conversions/0f147629-c964-48c6-baf7-ed6d3504fe4f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6162abcd-2352-4a26-a6a1-90f744a30bab/conversions/0f147629-c964-48c6-baf7-ed6d3504fe4f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6162abcd-2352-4a26-a6a1-90f744a30bab/conversions/0f147629-c964-48c6-baf7-ed6d3504fe4f-xl-___webp_1920.webp 1920w Сообщение ЦАХАЛ в официальном канале Telegram-канале

В 10:30 по минскому времени начальник Генштаба Израиля Эяль Замир заявил:

"Мы не обещаем вам только успехов. Ответ не будет похож на все, что мы видели. Мы готовы к обороне".

Геополитические последствия: Трамп между Израилем и Украиной

Эскалация ирано-израильского конфликта предоставляет администрации Трампа удобный повод для пересмотра внешнеполитических приоритетов. С начала второго срока Трамп многократно сигнализировал о намерении сократить поддержку Украины, что вызывало сопротивление как внутри США, так и среди европейских союзников. Однако мощное израильское лобби в Конгрессе и стратегическая важность Израиля как ближайшего союзника США дают Трампу возможность переключить внимание с Киева на Тель-Авив.

Поддержка Израиля в противостоянии с Ираном может быть представлена как приоритет национальной безопасности США, особенно на фоне угрозы иранской ядерной программы. Это позволяет администрации Трампа оправдать сокращение военной и финансовой помощи Украине, ссылаясь на необходимость концентрации ресурсов на Ближнем Востоке. Такой шаг может быть подан как вынужденная мера в условиях ограниченных бюджетов и растущей напряженности в регионе.

Однако полный отказ от поддержки Украины маловероятен. Трамп, вероятно, сохранит минимальный уровень помощи Киеву, чтобы избежать обвинений в сдаче позиций перед Россией. В то же время перераспределение ресурсов в пользу Израиля может усилить давление на таких европейских союзников, как Германия и Франция, которым придется взять на себя большую ответственность за поддержку Украины.

Это особенно проблематично для Европы, которая сталкивается с внутренними вызовами, а именно мигрантским кризисом, спадом в энергетическом секторе и провалом амбициозных проектов "зеленой" энергетики, ростом уличного насилия в европейских "райских" городах Борреля.

Перспективы: война или дипломатия?

Текущая эскалация вряд ли перерастет в полномасштабную войну. История ирано-израильского конфликта показывает, что подобные вспышки насилия - массированные удары с обеих сторон - обычно сменяются периодами затишья и дипломатических усилий. По данным BBC, Иран может воздержаться от немедленного ответа, дожидаясь прояснения политической ситуации в США, особенно после инаугурации Трампа в январе 2025 года.

Вероятный сценарий - краткосрочный обмен ударами, за которым последует "челночная дипломатия" между США, Россией и другими посредниками - Саудовской Аравией, Турцией.

Для Украины этот сценарий несет риски. Если США сократят помощь, то Киеву придется полагаться на Европу, которая демонстрирует все больше признаков "усталости от Украины". Брюссель, поглощенный внутренними проблемами, может ограничиться риторической поддержкой, постепенно дистанцируясь от режима Зеленского. Это создает для Киева стратегическую уязвимость, особенно на фоне продолжающегося конфликта с Россией.

Выводы