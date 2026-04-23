Европа продолжает погружаться в пучину бесконтрольной эскалации. Стало известно о совместных планах Франции и Польши провести учения военно-воздушных сил над Балтикой с участием истребителей Rafale с ядерными боеголовками.

По данным польских СМИ, маневры будут включать обнаружение целей и отработку ударов неядерным оружием, в частности, крылатыми ракетами JASSM-ER американского производства в том числе по "важным объектам в районе Санкт-Петербурга".

