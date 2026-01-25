Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Эскалация напряженности: сохраняется высокий риск удара США по Ирану

США могут нанести удар по Ирану в ближайшие сутки, уверяют источники СМИ. Верховный лидер Ирана укрылся в подземном бункере.

Среди тревожных сигналов - сосредоточение авианосной ударной группы ВМС США на Ближнем Востоке и завершение переброски американских войск в Израиль для усиления обороны.

На этом фоне Иран пытается сохранить контроль внутри страны и демонстрирует готовность к жесткой реакции.

