Эскалация напряженности: сохраняется высокий риск удара США по Ирану

США могут нанести удар по Ирану в ближайшие сутки, уверяют источники СМИ. Верховный лидер Ирана укрылся в подземном бункере.

Среди тревожных сигналов - сосредоточение авианосной ударной группы ВМС США на Ближнем Востоке и завершение переброски американских войск в Израиль для усиления обороны.