Эскалация напряженности: сохраняется высокий риск удара США по Ирану
Автор:Редакция news.by
США могут нанести удар по Ирану в ближайшие сутки, уверяют источники СМИ. Верховный лидер Ирана укрылся в подземном бункере.
Среди тревожных сигналов - сосредоточение авианосной ударной группы ВМС США на Ближнем Востоке и завершение переброски американских войск в Израиль для усиления обороны.
На этом фоне Иран пытается сохранить контроль внутри страны и демонстрирует готовность к жесткой реакции.