Возможность отказа Украины от тел своих погибших военных в интервью "Первому информационному" прокомментировала директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД России:

"Попробуй только они не забрать, прокляты будут на многие поколения вперед. Это уже просто за гранью, потому что живые хоть что-то могут сделать, принять какие-то решения, что-то обдумать, как-то изменить ситуацию. А мертвые нет. Это ни у одного народа, ни в одной культуре, какой бы она ни была, такого вы не встретите. Да, были там свои какие-то процедуры, у кого-то менее душевные, у кого-то более душевные погребения, похороны. Но так, чтобы от своих собственных людей отказываться? Я такого не знаю".

Она отметила, что многое, что происходит с нынешней Украиной, является как бы синтезом. "С одной стороны, в истории где-то частично это было, но возведено совершенно на другой уровень. Правда, не на высоту, а именно на дно опущено", - подчеркнула директор Департамента информации и печати МИД России.

Говоря о реваншизме, Мария Захарова сказала, что то, что было недавно в Курской области, во многом переходит логику нацизма и фашизма, которая была тогда по целому ряду причин. "Не хочу сравнивать, но какие-то примеры говорили просто об абсолютном расчеловечивании", - считает она.

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД России:

"Попробуй они только не забрать. Это не то, что кто-то их как-то не так попросил. Они своими же будут прокляты".