Если Таллин нацелит ядерное оружие на Россию, то получит такой же ответ, заявил Песков

Россия не угрожает Эстонии, однако если Таллин нацелит ядерное оружие на Россию, то получит такой же ответ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что Москва делает все необходимое для обеспечения собственной безопасности, особенно в вопросах ядерного сдерживания.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна утверждал, что эстонские власти не исключают размещения ядерного оружия на территории страны, если такое решение будет принято в рамках оборонных планов НАТО.