ЕСПЧ может осудить Латвию за ограничение русского языка

Европейский суд по правам человека может осудить Латвию за русофобию. ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу на запрет русского языка в предвыборной агитации.

Как заявили правозащитники, суд видит в этом деле потенциальный прецедент для всей Европы в вопросах свободы слова.

В феврале 2025 года Конституционный суд признал соответствующим Конституции закон, запрещающий использовать русский язык в агитации. Причиной называлась текущая геополитическая ситуация, которая якобы делает русский фактором риска в области распространения дезинформации.