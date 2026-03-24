3.63 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
ЕСПЧ может осудить Латвию за ограничение русского языка
Европейский суд по правам человека может осудить Латвию за русофобию. ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу на запрет русского языка в предвыборной агитации.
Как заявили правозащитники, суд видит в этом деле потенциальный прецедент для всей Европы в вопросах свободы слова.
В феврале 2025 года Конституционный суд признал соответствующим Конституции закон, запрещающий использовать русский язык в агитации. Причиной называлась текущая геополитическая ситуация, которая якобы делает русский фактором риска в области распространения дезинформации.
Теперь дело предстоит рассмотреть в Европейском суде, и его исход может установить важные правовые рамки для всех стран-участниц. Решение по этому вопросу определит, насколько допустимо ограничивать языковые права в предвыборный период.