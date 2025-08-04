Эстония готова ликвидировать приходы ЭПХЦ, если те не разорвут связь с Московским патриархатом

4 августа Конституционная комиссия эстонского парламента (Рийгикогу) поддержала повторное рассмотрение поправок без изменений к законодательству, которые могут повлечь запрет деятельности Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) в стране, пишет БЕЛТА со ссылкой на эстонские СМИ.

Председатель конституционной комиссии Андо Кивиберг заявил, что, по оценке комиссии, закон является достаточно ясным и однозначным.

"Учитывая изменившуюся ситуацию в мире и принимая во внимание, где расположена Эстония и под каким влиянием мы находились в последние годы, у нас нет другого выбора. Мы должны установить очень четкие правила для всякой деятельности по оказанию влияния, независимо от того, под каким прикрытием она осуществляется", - сказал председатель.

Теперь законопроект должен будет пройти рассмотрение в правовой комиссии, прежде чем документ направят на рассмотрение парламента.

Председатель правовой комиссии Мадис Тимпсон заявил, что комиссия начнет рассмотрение законопроекта в сентябре 2025 года.

Глава государства Алар Карис дважды отклонял принятые парламентом изменения в закон о церквях, указав, что они не соответствуют конституции страны, и отправил законопроект на повторное рассмотрение в парламент.