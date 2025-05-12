Эстония направит в Латвию 11 человек для защиты границ с Беларусью и Россией

Эстонское подразделение полиции спешит на "помощь" латвийским коллегам для защиты границ с Беларусью и Россией. "Неоценимый вклад" Таллина можно пересчитать по пальцам.

Страна направит на усиление рубежа 11 человек. Находиться они там будут две недели. Начальник эстонской погранслужбы гордо заявил, что Эстония всегда готова помочь соседям, когда к ней обращаются за помощью.