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Эстония объявила о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин
Эстония вышла из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на местные СМИ.
На пленарном заседании парламента 4 июня за выход страны из Оттавской конвенции проголосовал 81 из 101 депутата.
"После того как Эстония ратифицировала Оттавскую конвенцию более 20 лет назад, обстановка в области безопасности в Европе и регионе Балтийского моря значительно ухудшилась", - уточняется в пояснительной записке к закону.
Как отметил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, выход из конвенции о запрете противопехотных мин предоставит армии "больше гибкости и свободы" в выборе решений, которые при необходимости можно будет принять для защиты страны.
Ранее стало известно, что к юридическим процедурам, необходимым для выхода из Оттавской конвенции, приступили также Латвия, Литва, Польша и Финляндия.