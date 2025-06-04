Эстония объявила о выходе из конвенции о запрете противопехотных мин

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cf73734-4e94-439f-b1ed-2dc0f6db1b18/conversions/236ef447-dea8-4999-848f-70a9bd3bbd86-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cf73734-4e94-439f-b1ed-2dc0f6db1b18/conversions/236ef447-dea8-4999-848f-70a9bd3bbd86-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cf73734-4e94-439f-b1ed-2dc0f6db1b18/conversions/236ef447-dea8-4999-848f-70a9bd3bbd86-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2cf73734-4e94-439f-b1ed-2dc0f6db1b18/conversions/236ef447-dea8-4999-848f-70a9bd3bbd86-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эстония вышла из Оттавской конвенции о запрете использования противопехотных мин. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на местные СМИ.

На пленарном заседании парламента 4 июня за выход страны из Оттавской конвенции проголосовал 81 из 101 депутата.

"После того как Эстония ратифицировала Оттавскую конвенцию более 20 лет назад, обстановка в области безопасности в Европе и регионе Балтийского моря значительно ухудшилась", - уточняется в пояснительной записке к закону.

Как отметил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, выход из конвенции о запрете противопехотных мин предоставит армии "больше гибкости и свободы" в выборе решений, которые при необходимости можно будет принять для защиты страны.