Эстония столкнулась с критической нехваткой терапевтов

Эстонцы задаются вопросом: кто будет лечить их через 10 лет? В стране усугубляется нехватка врачей - врачебный состав стареет, а молодого пополнения мало.

Местные СМИ бьют тревогу: назревает критическая нехватка терапевтов. Врачей, к которым люди обращаются чаще всего, уже не хватает.