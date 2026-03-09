3.72 BYN
Эстония столкнулась с критической нехваткой терапевтов
Автор:Редакция news.by
Эстонцы задаются вопросом: кто будет лечить их через 10 лет? В стране усугубляется нехватка врачей - врачебный состав стареет, а молодого пополнения мало.
Местные СМИ бьют тревогу: назревает критическая нехватка терапевтов. Врачей, к которым люди обращаются чаще всего, уже не хватает.
А в ближайшие годы почти половина представителей этой профессии уйдет на пенсию. Замены им нет - выпускники медфакультетов перестали выбирать эту специальность из-за плохих условий труда.