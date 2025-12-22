Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Эстония закупит у Южной Кореи 6 современных реактивных систем залпового огня

Эстония усиливает военный арсенал на северо-восточном фланге НАТО. В Таллинне подписан контракт почти на 290 млн евро с южнокорейской военно-промышленной компанией.

В ближайшие годы Таллинн получит 6 современных реактивных систем залпового огня Chunmoo.

Эти установки способны работать как классические РСЗО, так и как оперативно‑тактические комплексы. В связи с этим к данному вооружению Таллинн закупил дальнобойные боеприпасы с радиусом поражения до 290 км.

