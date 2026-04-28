Эстония запретит белорусам и россиянам без ВНЖ покупать недвижимость

В Эстонии готовят запрет гражданам Беларуси и России без постоянного вида на жительство покупать объекты недвижимости на территории республики. Также запрет коснется компаний обоих государств и юрлиц, в которых они являются фактическими бенефициарами.

Ограничения будут распространяться и на квартиры, которые до сих пор находились вне сферы применения закона. При этом правительство Эстонии может по значимой для государства причине выдать разрешение на приобретение недвижимости. Поправки должны вступить в силу 1 января 2027 года.