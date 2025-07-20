Эстонская православная церковь подала жалобу в суд

Эстонская православная церковь подала жалобу в Европейский суд по правам человека после исчерпания внутригосударственных средств правовой защиты. Поводом послужило решение парламента признать церковь институтом, который поддерживает военную агрессию. И начались репрессии преследования по религиозному признаку. Дата слушания в ЕС-ПЧ еще не назначена. Но есть большая вероятность, что даже в случае, если суд встанет на сторону православных эстонцев, репрессии продолжатся. Потому что власти стран Балтии привыкли игнорировать рекомендации по правам человека.