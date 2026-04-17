Эстонский бизнес на грани разорения из-за ближневосточного конфликта
Автор:Редакция news.by
Эстонский бизнес начал отсчитывать дни до массовых банкротств. Центральный союз работодателей страны обратился к правительству с призывом принять срочные меры для спасения ситуации.
На фоне ближневосточного конфликта резко выросли цены на сырье и комплектующие, многие предприятия оказались на грани выживания. Ситуацию осложняют серьезные сбои в логистике и поставках. Кризис затронул такие сферы, как строительство, производство стройматериалов, мебельную промышленность, переработку отходов и транспорт.
Кроме того, в пищевой промышленности наблюдаются перебои с упаковкой и рост цен на удобрения, а IT-сектор сталкивается со сложностями с поставками оборудования.