RU
BY
ENG

3.44 RUB

3.41 USD

3.56 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Эстонский национальный авиаперевозчик Nordica официально признан банкротом

Эстонские авиакомпании пикируют в банкротство. Одна из них - Nordica - официально признана разоренной.

С 2019-го и по нынешний год она понесла убытки в 30 млн евро. Притом что Таллин потратил на авиакомпанию 70 млн евро налогоплательщиков. От банкротства Nordica не спасла ни приватизация, ни увольнение 30 % сотрудников.

Эстонская проблема - лишь часть общебалтийской. Также плохи дела у латвийской Air Baltic. Убытки компании составили 90 млн евро. И без вмешательства Риги Air Baltic - следующий претендент на банкротство. Литовская Avion Express только-только выходит из трехлетнего кризиса, однако какой будет ее судьба, еще неизвестно.

банкротство