Эстонский национальный авиаперевозчик Nordica официально признан банкротом

Эстонские авиакомпании пикируют в банкротство. Одна из них - Nordica - официально признана разоренной.

С 2019-го и по нынешний год она понесла убытки в 30 млн евро. Притом что Таллин потратил на авиакомпанию 70 млн евро налогоплательщиков. От банкротства Nordica не спасла ни приватизация, ни увольнение 30 % сотрудников.