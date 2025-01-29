Эстонский национальный авиаперевозчик Nordica официально признан банкротом

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Эстонские авиакомпании пикируют в банкротство. Одна из них - Nordica - официально признана разоренной.
С 2019-го и по нынешний год она понесла убытки в 30 млн евро. Притом что Таллин потратил на авиакомпанию 70 млн евро налогоплательщиков. От банкротства Nordica не спасла ни приватизация, ни увольнение 30 % сотрудников.
Эстонская проблема - лишь часть общебалтийской. Также плохи дела у латвийской Air Baltic. Убытки компании составили 90 млн евро. И без вмешательства Риги Air Baltic - следующий претендент на банкротство. Литовская Avion Express только-только выходит из трехлетнего кризиса, однако какой будет ее судьба, еще неизвестно.