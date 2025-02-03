Эстонские власти призвали жителей запастись едой, водой и настольными играми перед выходом страны из единой энергетической системы Беларуси, России, Эстонии, Литвы и Латвии (БРЭЛЛ), пишет на своем сайте ERR (национальная телерадиовещательная компания Эстонии).

ERR сообщает, что эта мера предосторожности вызвана опасением Эстонии, что после того как страна покинет энергетическое кольцо, "Россия может совершить диверсию, как это было раньше, и повредить линии электропередач на дне Балтийского моря", отключив Эстонии электричество.

Но дело в том, что эстонское национальная телерадиовещательная компания, говоря о российской диверсии, ссылается на старый фейк, датируемый серединой ноября 2024 года, согласно которому Россия повредила два подводных телекоммуникационных кабеля (BCS East-West Interlink и C-Lion1).

Хотя 19 января 2025 года следственная комиссия, состоящая из представителей спецслужб США и стран ЕС, что в повреждении этих кабелей не было российского следа, а причиной этого стала обычная авария, вызванная неопытностью экипажей судов.

The Washington Post 19 января опубликовал во такое сообщение:

"По словам официальных лиц, до сих пор расследования с участием США и полудюжины европейских служб безопасности не выявили никаких признаков того, что коммерческие суда, подозреваемые в протаскивании якорей по морскому дну, делали это намеренно или по указанию Москвы.

Вместо этого официальные лица США и Европы заявили, что собранные на сегодняшний день доказательства, включая перехваченные сообщения и другие секретные разведданные, указывают на несчастные случаи, вызванные неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов".