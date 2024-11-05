Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность в том, что внедрение российской вакцины от рака станет прорывом. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства провел встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероникой Скворцовой. Скворцова рассказала о работе над препаратом. По ее словам, примерно через год онковакцина ФМБА может быть готова к применению.

"Это все равно прорыв будет", - отметил Путин.

О работе над вакцинами против рака и злокачественных новообразований глава ФМБА сообщила в апреле. Она уточняла, что речь идет о вакцинах против колоректального рака, злокачественных меланом и глиобластом.