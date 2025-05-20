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"Это самый страшный выбор в истории современной Украины" - шокирующее признание депутата Рады
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале охарактеризовал избрание Владимира Зеленского президентом Украины в 2019 году как катастрофу для страны.
"20 мая 2019 года - инаугурация Зеленского. <…> Сегодня мы - свидетели самого страшного выбора в истории современной Украины. Выбора, который стоил жизней миллионам. Выбора, который разрушил страну. Выбора, за который еще долго будут расплачиваться будущие поколения", - написал он.
По мнению Артема Дмитрука, ожидания украинцев на улучшение жизни с приходом Зеленского не оправдались. Напротив, страна оказалась на грани краха, а насилие на улицах и в подвалах стало обыденностью. "Это не просто ошибка. Это национальная трагедия, из которой нужно сделать выводы. Никогда больше нельзя подменять лидерство - шоу", - подчеркнул парламентарий.
Полномочия Зеленского как президента истекли 20 мая 2024 года. Проведение президентских выборов в прошлом году было отменено из-за военного положения и мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что сейчас не время для выборов. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что, по предварительным данным, единственной легитимной властью в Украине остается Верховная рада и ее спикер.