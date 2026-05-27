"Это уже не вопросы, а вызовы" - Захарова раскрыла стратегию БРИКС в финансах и цифре

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью TV BRICS рассказала, как страны БРИКС выстраивают финансовую и цифровую независимость, которые, в свою очередь, являются ключевыми факторами укрепления безопасности в объединении.

Доллар стал инструментом давления

Говоря о текущих процессах в БРИКС, Мария Захарова отметила, что пока преждевременно говорить о создании полностью новой финансовой системы. "Большинство стран объединения интегрированы в сформированные глобальные механизмы", - подчеркнула она. При этом дипломат указала на растущую озабоченность международного сообщества теми процессами, которые изначально позиционировались как возможности для развития.

"Ну, например, доллар появился именно как валюта, которая должна была помочь миру в осуществлении платежей, в том числе и тем странам, которые еще не имели своих устойчивых финансовых систем, платежных систем, а потом оказались инструментом в руках тех, кто не мог уже поддерживать конкурентный уровень и начал хвататься за все рычаги и нажимать на все кнопки, лишь бы только остановить развитие в других частях мира", - пояснила Мария Захарова.

Она констатировала, что это уже не просто вопросы, а серьезные вызовы. Международные валютно-финансовые институты все чаще превращаются в политический и политико-экономический инструмент давления. Именно поэтому государствам БРИКС необходимо создавать эффективную систему реагирования внутри объединения.

Дипломат напомнила, что достижение осязаемых результатов в этой сфере зафиксировано в декларациях лидеров БРИКС - в частности, на саммите в Казани в 2024 году и в Рио-де-Жанейро в 2025 году. В этих документах закреплена нацеленность на продвижение механизмов трансграничных платежей, совместной расчетно-клиринговой и перестраховочной инфраструктуры. Особая роль отводится Новому банку развития (НБР), стратегия которого предусматривает увеличение доли расчетов в национальных валютах и развитие альтернативных платежных систем.

"Это не какая-то попытка противопоставить себя или таким образом принизить значимость и значение существующих международных валютно-финансовых институтов. Это попытка не допустить уничтожения нарастающих и развивающихся экономик. Это попытка оградить себя от использования экономических инструментов в виде не просто политических, а теперь уже и инструментария торговых войн, что происходит", - подчеркнула представитель МИД РФ.

Цифровизация - это не только новые горизонты, но и серьезные риски

Переходя к цифровой сфере, Мария Захарова отметила, что цифровизация экономики, логистики и практически всех сфер жизни несет не только новые горизонты развития, но и серьезные риски. "Цифровизация экономики, логистики вообще всех сфер жизни, а теперь уже и холодильники, и чайники, и утюги цифровизованы, многие из них находятся в единой системе управления через кибервозможности, требует и колоссального количества ресурсов", - сказала она.

По словам Марии Захаровой, навязывание западных IT-решений создает не развитие, а зависимость развивающихся стран - когнитивную зависимость, зависимость от программного обеспечения и "железа". Развитые страны и их IT-монополии получают прямой доступ к чувствительной информации граждан других государств. "Теперь оказалось, что и страны Европейского союза находятся, так сказать, под колпаком у Мюллера", - отметила дипломат.

Она подчеркнула, что кибербезопасность становится критически важной, поскольку сбор данных и неконтролируемое манипулирование ими представляют колоссальный вызов.

Решение, по мнению Захаровой, у БРИКС уже есть. Сотрудничество по международной информационной безопасности - один из центральных пунктов повестки объединения с 2013 года, когда была создана специальная рабочая группа. С тех пор достигнуты значительные результаты: выработаны единые подходы, основанные на принципах суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела и центральной роли ООН.

Среди конкретных инициатив - запуск в 2024 году реестра контактных пунктов БРИКС, который позволяет группам реагирования на компьютерные инциденты оперативно обмениваться информацией. Ведется работа по согласованию договоренностей о реагировании на киберинциденты, борьбе с информационной преступностью и взаимодействию академического сообщества и экспертов. Страны БРИКС также активно координируют позиции на многосторонних площадках, включая недавно учрежденный Всемирный механизм ООН по международной информационной безопасности и глобальный межправительственный реестр контактных пунктов ООН для обмена данными о компьютерных атаках.