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"Это уже за гранью безумия". Маск раскритиковал очередной финансовый транш Америки Киеву
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Лукашенко поздравил новоизбранного лидера Ганы с победой на выборах
Лукашенко о Сирии: Я уверен, что оппозиционные силы не будут рвать отношения с нами и с Россией
Президент Беларуси рассказал, где в стране будет размещен комплекс "Орешник"
Лукашенко о ядерном оружии на территории Беларуси: Есть, и не один десяток боеголовок
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ЗРК "ТОР-М2" вскоре заступит на боевое дежурство в Беларусь
Жительница Витебска заплатила аферистам 1,5 тыс. рублей за несуществующий iPhone
Зампредседателя Совета Республики проведет 14 декабря прямую телефонную линию
Тему электронного товарооборота обсудили на конференции по изменениям в налоговом законодательстве
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В Молдове могут ввести ЧП из-за возможной остановки транзита газа по трубопроводу из России
Хаменеи события в Сирии назвал продуктом совместного американского и сионистского плана
"Это уже за гранью безумия". Маск раскритиковал очередной финансовый транш Америки Киеву
Число случаев лихорадки денге в Центральной и Южной Америке в 2024 году достигло рекордного уровня
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