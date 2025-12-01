3.72 BYN
Euroclear требует гарантий: Бельгия препятствует кредиту для Украины из российских средств
Автор:Редакция news.by
Бельгия продолжает препятствовать передаче замороженных российских активов Украине. Несмотря на заявления Еврокомиссии, Брюссель требует от европейских властей гарантий.
В депозитарии Euroclear хранятся 200 млрд евро: бельгийцы настаивают, что в случае российских исков все компенсации ЕС должен взять на себя.
По данным издания Süddeutsche Zeitung, гарантий Euroclear требует "безусловных, обязывающих, безотзывных".
Таким образом, выдача Киеву кредита в 140 млрд из арестованных российских денег по-прежнему остается маловероятной: никаких гарантий ЕС дать не может.
Своих же денег у Евросоюза нет: Украине сумели найти лишь 90 млрд, да и те существуют пока лишь в виде обещаний.