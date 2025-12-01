Euroclear требует гарантий: Бельгия препятствует кредиту для Украины из российских средств

В депозитарии Euroclear хранятся 200 млрд евро: бельгийцы настаивают, что в случае российских исков все компенсации ЕС должен взять на себя.

Таким образом, выдача Киеву кредита в 140 млрд из арестованных российских денег по-прежнему остается маловероятной: никаких гарантий ЕС дать не может.

Своих же денег у Евросоюза нет: Украине сумели найти лишь 90 млрд, да и те существуют пока лишь в виде обещаний.