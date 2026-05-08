"9 Мая больше не празднуется в Латвии. Они придумали, что 8 мая будут праздновать День смирения, не вспоминая те преступления, которые творили фашисты на территории Прибалтики и всего Советского Союза, не вспоминая, опять же, преступления, совершенные латышскими легионерами. Давайте все забудем, якобы этого ничего и не было. У них ничего святого нет, и сегодня мы наблюдаем, как они борются с теми, кто не согласился с такой политикой. Например, в Даугавпилсе в прошлом году была небезызвестная история, когда после возложения цветов к Вечному огню, который, кстати, на данный момент больше не горит в этом городе, человек в трамвае запел "Катюшу", все подхватили, и потом спецслужбы Латвии искали каждого по отдельности, чтобы оштрафовать".