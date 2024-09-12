Ситуация в немецком автопроме превращается в катастрофическую

Не успел концерн "Фольксваген" объявить, что готовится сократить 30 тысяч своих сотрудников, как о банкротстве сообщил и один из его крупнейших партнеров. Компания VKV занимается тюнингом автомобилей, а также их продажей в качестве дилера.



В компании работают 3 800 человек. Впрочем, об этом вскоре можно будет говорить в прошедшем времени, поскольку VKV объявила о своей ликвидации в связи с неплатежеспособностью.