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Ситуация в немецком автопроме превращается в катастрофическую

Не успел концерн "Фольксваген" объявить, что готовится сократить 30 тысяч своих сотрудников, как о банкротстве сообщил и один из его крупнейших партнеров.  Компания VKV занимается тюнингом автомобилей, а также их продажей в качестве дилера.

В компании работают 3 800 человек. Впрочем, об этом вскоре можно будет говорить в прошедшем времени, поскольку VKV объявила о своей ликвидации в связи с неплатежеспособностью.

Стагнация немецкой экономики, которая продолжается уже второй год, сопровождается быстрой деиндустриализацией страны: из Германии эвакуируется тяжелая промышленность и закрываются предприятия химической отрасли. Теперь же и для характеристики гордости германской индустрии - автопрома, похоже, следует использовать слово "агония".

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