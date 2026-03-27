В Эстонии подстанции "спрячут" под бетоном

Таллин планирует строить бетонные укрытия для электроподстанций. Поводом стал прилет украинского беспилотника в трубу электростанции.



В Минобороны задумались о том, что в случае военных действий подстанции будут беззащитны. Теперь ключевые элементы объектов планируется помещать в бетонные саркофаги.



Эстонские власти даже подумывают о строительстве подземных подстанций, что, по расчетам экспертов, обойдется стране в 100 млн евро.