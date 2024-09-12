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В Испании требуют сократить продолжительность рабочей недели

В разных городах Испании прошли манифестации с призывом к сокращению рабочего времени с 40 до 37,5 часа в неделю.

Только в Мадриде к митингу присоединились сотни людей.

Как отмечают организаторы, почти 13 млн работников частного сектора получат выгоду от такого решения без снижения зарплаты.

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