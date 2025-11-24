Eurostat: поляки платят за электроэнергию больше всех в ЕС

Домохозяйства Польши второй месяц подряд получают извещения об услугах поставщиков электроэнергии с возросшими тарифами. В сентябре 2025 года прекратилась госпрограмма по сдерживанию стоимости электроэнергии.

Начиная с 2019 года, цена энергоресурса для поляков регулярно растет, но за последние два года увеличилась особенно. Согласно данным Eurostat, если учитывать реальные доходы граждан, то поляки платят за электроэнергию практически больше всех в ЕС.

При этом в первой половине 2025 года (относительно аналогичного периода 2024 года) стоимость энергоресурса увеличилась на 20 %, хуже показатели лишь у Ирландии и Люксембурга. Стоимость электричества в Польше зависит от цен на топливо, а особенно уголь.

Польский сектор добычи угля терпит крах. За 2024 год отрасль принесла Варшаве убытки на сумму в 2,8 млрд долларов, в 2025 году тенденция сохраняется.