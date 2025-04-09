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Евгению Гуцул перевели под домашний арест
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Как стало известно, районный суд Кишинева перевел главу Гагаузии под домашний арест на 30 дней.
Прокурор требовал продлить ей арест еще на 30 суток, однако обвинение так и не представило доказательств вины главы автономии. Евгению Гуцул освободили из-под ареста прямо из зала суда. Причем доставил ее туда отряд спецназа, настолько накалились страсти. У здания суда собрались сторонники главы Гагаузии на очередную акцию поддержки несправедливо обвиненного политика.
Сама Гуцул ранее назвала обвинения в свой адрес абсурдными и политически мотивированными, подчеркнув, что Кишинев методично разжигает внутреннее противостояние и преследует сторонников братских отношений с Москвой.