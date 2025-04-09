Евгению Гуцул перевели под домашний арест

Как стало известно, районный суд Кишинева перевел главу Гагаузии под домашний арест на 30 дней.



Прокурор требовал продлить ей арест еще на 30 суток, однако обвинение так и не представило доказательств вины главы автономии. Евгению Гуцул освободили из-под ареста прямо из зала суда. Причем доставил ее туда отряд спецназа, настолько накалились страсти. У здания суда собрались сторонники главы Гагаузии на очередную акцию поддержки несправедливо обвиненного политика.



Сама Гуцул ранее назвала обвинения в свой адрес абсурдными и политически мотивированными, подчеркнув, что Кишинев методично разжигает внутреннее противостояние и преследует сторонников братских отношений с Москвой.