Евродепутат Ланге призвал ЕС к контрмерам против США из-за пошлин

Глава комитета Европейского парламента по международной торговле Бернд Ланге выступил с призывом к Евросоюзу немедленно ввести ответные меры в отношении США из-за принятых торговых пошлин. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ланге подчеркнул, что первый список ответных мер должен быть введен в действие в понедельник, как и планировалось, а второй - безотлагательно. По его мнению, решение американских властей является "пощечиной переговорам".

Накануне, напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 30-процентных пошлин на поставляемые на американский рынок европейские товары. При этом остаются в силе и установленные ранее так называемые секторальные тарифы на отдельную продукцию.

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен на это ответила, что тарифы подорвут основные трансатлантические цепочки поставок. А также сообщила, что в Брюсселе уже думают над "соразмерными контрмерами". Однако Трамп предостерег: если последует ответная мера, то пошлины будут увеличены на ту же сумму, что и ответ.