Евродепутат подал в суд на Урсулу фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии вновь центре скандала - фон дер Ляйен обвиняют в непрозрачности действий. Евродепутат от германской партии подал иск в Европейский суд. Он требует раскрыть все контакты фон дер Ляйен с оборонными концернами.



В своем заявлении евродепутат ссылается на право Европарламента получать информацию с целью осуществления контроля над деятельностью Еврокомиссии, а фон дер Ляйен нарушила обязательство отвечать на запросы. Ранее глава Еврокомиссии предоставила лишь запоздалый и очень обобщенный ответ.