Еврокомиссия призывает страны ЕС не закрывать АЭС
Автор:Редакция news.by
В Брюсселе осознали, что выжить без "мирного атома" попросту не получится. Еврокомиссия выступила с призывом к европейским странам не останавливать действующие атомные реакторы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на полученный проект предложений по противодействию энергетическому кризису в Европе.
Как сообщает издание, официальный документ по так называемому спасению экономики планируют опубликовать уже завтра. Ранее Урсула фон дер Ляйен публично назвала следование исключительно курсу зеленой повестки стратегической ошибкой ЕС. Она призвала Евросоюз к сочетанию атомной и возобновляемой энергии.