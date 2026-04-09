Европа бьет рекорды по импорту российского СПГ. Как сообщает аналитический центр Bruegel, объем закупок в марте составил почти 2,5 млрд кубометров.



Всего в I квартале этого года ЕС импортировал из России под 7 млрд кубометров СПГ, что аж на 19 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными покупателями остаются Франция, Испания и Бельгия. И все это на фоне уже принятого решения о запрете импорта российского газа с 2027-го.



Основная причина скачка сейчас - конфликт на Ближнем Востоке. Примечательно, эксперты Bruegel все равно заявляют, что возвращаться к российскому газу нельзя, а то еще "восстановят зависимость" от Москвы, на преодоление которой ушло 3 года.