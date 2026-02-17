Европа на пороге энергокризиса: экстремальное оледенение Балтики парализовало судоходство

Экстремальное оледенение берегов Балтийского моря угрожает Северной и Центральной Европе серьезным энергетическим кризисом. Первые его приметы уже налицо: терминал на немецком острове Рюген работает с перебоями уже 2 недели просто потому, что танкеры не могут подойти к берегу.

Накануне вдобавок вышел из строя крупный ледокол Нойверк, что делает ситуацию просто катастрофической. Из-за льда практически парализовано судоходство в Датских проливах, в Ботническом заливе, каждую минуту может остановиться движение кораблей у берегов Польши и Прибалтики.

Поскольку именно этим маршрутом доставляются в ЕС основные объемы сжиженного газа и нефти, энергокризис становится все более острым. Газохранилища Европы заполнены менее чем на треть: если лед на Балтике не сойдет сам собой в ближайшие дни, придется вводить режим ЧС.