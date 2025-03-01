Европа разделилась - кто угождает США, а кто не хочет подчиняться

Пути сближения США и России в решении украинского кризиса без участия Европы никоим образом не устраивают Старый Свет. Брюссель то и дело пытается то угодить хозяину Белого дома Дональду Трампу, то угрожать.

О европейском сопротивлении и смирении смотрите в рубрике "Полная Европа".

Европейские власти, которые слишком многое положили на алтарь украинского конфликта, всеми силами пытаются влезть в переговорный процесс. И действительно, если сейчас Брюссель послушно завиляет хвостиком, то лишится не только остатков репутации, но и будет вынужден вложиться в восстановление разрушенной с его подачи страны.

В Европе прекрасно понимают, что такую ношу могут и не потянуть, а потому изо всех сил затягивают войну в попытке выбить себе место пусть не победителей, но и не проигравших. Неудивительно, что целый табор разжигателей войны приехал в Киев на саммит "Поддержи Украину". Если не делом, то хоть словом.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23ffc535-70e1-4032-a858-d2d97dddc406/conversions/f38c6d73-e7dd-475f-a62f-86251ab0db51-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23ffc535-70e1-4032-a858-d2d97dddc406/conversions/f38c6d73-e7dd-475f-a62f-86251ab0db51-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23ffc535-70e1-4032-a858-d2d97dddc406/conversions/f38c6d73-e7dd-475f-a62f-86251ab0db51-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23ffc535-70e1-4032-a858-d2d97dddc406/conversions/f38c6d73-e7dd-475f-a62f-86251ab0db51-xl-___webp_1920.webp 1920w

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

"Никто так не хочет мира, как украинский народ, но он хочет справедливого и прочного мира. А это достигается только благодаря силе. И именно поэтому мы укрепляем вашу экономику. Именно поэтому мы повышаем устойчивость вашего энергетического сектора. Вот почему мы продолжим обучение и оснащение ваших войск".

"И вот почему мы продолжим убивать ваш народ", - забыла добавить она. Нет, конечно, эти циркачи Киеву наобещали немало, лишь бы там не сложили оружие. И денег дадут в кредит, и снарядов, ну и, конечно, не забыли про мечту Евромайдана - членство в ЕС. И даже сроки назвали, мол, в 2030 году все будет.

Но это лишь малая часть европейского представления. Интересное шоу разгорелось на заседании Генассамблеи ООН. Там неожиданно приняли аж две резолюции по Украине. Если коротко, то одна - с осуждением России, другая без. Последняя, кстати, от имени США. И именно Вашингтон требовал от союзников и Киева отозвать европейский вариант в пользу своего. Но случился показательный демарш.

Заседание Генассамблеи ООН news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7adab57-bc9b-4f63-ba6a-99eb843805f0/conversions/ba7924b8-31be-4b52-bb14-6d625dc07811-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7adab57-bc9b-4f63-ba6a-99eb843805f0/conversions/ba7924b8-31be-4b52-bb14-6d625dc07811-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7adab57-bc9b-4f63-ba6a-99eb843805f0/conversions/ba7924b8-31be-4b52-bb14-6d625dc07811-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7adab57-bc9b-4f63-ba6a-99eb843805f0/conversions/ba7924b8-31be-4b52-bb14-6d625dc07811-xl-___webp_1920.webp 1920w

И это дело неудивительное, после обещанной "друзьями" манны небесной, власти "незалежной" так вдохновились, что решили не идти на поводу у Штатов. Правда, позже на заседании Совета Безопасности всемирной организации, решения которого обязательны, был принят вариант именно американской резолюции.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:

"Очевидно, что ставшая на рельсы милитаризма Европа сегодня единственный игрок на международной арене, который желает продолжения войны и всеми силами противится любым реалистичным инициативам по урегулированию конфликта. Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт".

Василий Небензя news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3c70021-c0d1-4c23-8dba-8c616d2b362b/conversions/5d48f3cd-5da6-4927-990f-07b58ae98d96-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3c70021-c0d1-4c23-8dba-8c616d2b362b/conversions/5d48f3cd-5da6-4927-990f-07b58ae98d96-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3c70021-c0d1-4c23-8dba-8c616d2b362b/conversions/5d48f3cd-5da6-4927-990f-07b58ae98d96-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3c70021-c0d1-4c23-8dba-8c616d2b362b/conversions/5d48f3cd-5da6-4927-990f-07b58ae98d96-xl-___webp_1920.webp 1920w

Однако не стоит думать, что все европейцы такие глупцы. Демонстрация зубов - всего лишь хитрый план по отвлечению внимания. Такие ярые заукраинцы, как Польша, Прибалтика, погрязшие в коррупции еврочиновники, ну и другие недалекие пусть и дальше рычат в сторону Штатов и России. Но всегда есть те, кто, как говорится, и вашим и нашим. Заклятые друзья по столетней войне решили начать паломничество к Трампу.

И первым в этом списке стал французский лидер Эммануэль Макрон. Тот явно пытался убедить лидера Белого дома не махать шашкой и не оставлять чуть что Париж в беде. А потому прибегал к методам, которые использует, когда чего-то пытается добиться от жены. Синепалый лидер в какой-то момент положил руку на колено Трампу, однако взаимный ироничный жест президента США он отверг. Все же "макроновские" конечности только для "макронихи".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e45bdb81-87b4-4319-8b17-4e380e0df7be/conversions/e7f36661-de43-47fa-9a0c-7b7801ea3760-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e45bdb81-87b4-4319-8b17-4e380e0df7be/conversions/e7f36661-de43-47fa-9a0c-7b7801ea3760-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e45bdb81-87b4-4319-8b17-4e380e0df7be/conversions/e7f36661-de43-47fa-9a0c-7b7801ea3760-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e45bdb81-87b4-4319-8b17-4e380e0df7be/conversions/e7f36661-de43-47fa-9a0c-7b7801ea3760-xl-___webp_1920.webp 1920w

Трамп, конечно, подобного рукоприкладства не оценил. И в назидание указал французу на его место. Он посадил Макрона у края своего стола во время видеовстречи на саммите G7, хотя обычно на таких заседаниях глав государств усаживают за круглый стол.

Впрочем, воспитание от старшего пошло Макрону на пользу. Тот переобулся в прыжке и неожиданно заговорил о возможных переговорах с Кремлем.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Я прекратил общаться с Путиным после событий в Буче, потому что я считаю, что мы ничего не могли добиться от него в то время. Теперь у нас появился шанс, произошли большие перемены, потому что пришла новая администрация США. Так что это новый контекст".

Подготовился к визиту к Трампу и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он решил не гневить американского босса, а потому отправился не с пустыми руками, а с прекрасными новостями, что выполнит требование Белого дома и увеличит оборонный бюджет страны аж до 3 % в будущем. В ущерб другим, но во благо себе.

"Это хорошо для нашей национальной безопасности. Это также хорошо для миссии нашего правительства по восстановлению роста экономики, и мы должны с оптимизмом смотреть на это. Но финансирование возможно лишь только путем принятия трудных решений. И в данном случае это означает, что мы сократим наши расходы на помощь другим странам до 0,3 % ВВП", - заявил Кир Стармер.

Фридрих Мерц news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8906ee3-02db-4e8b-a817-241abb7fce45/conversions/a81e1b12-fa76-4a1a-a215-bdfccd04ee17-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8906ee3-02db-4e8b-a817-241abb7fce45/conversions/a81e1b12-fa76-4a1a-a215-bdfccd04ee17-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8906ee3-02db-4e8b-a817-241abb7fce45/conversions/a81e1b12-fa76-4a1a-a215-bdfccd04ee17-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a8906ee3-02db-4e8b-a817-241abb7fce45/conversions/a81e1b12-fa76-4a1a-a215-bdfccd04ee17-xl-___webp_1920.webp 1920w

А единственный, кто пока, похоже, не сориентировался в происходящем - будущий канцлер Германии. Фридрих Мерц словно не замечает разительных перемен в мире. Он все также продолжает повторять свою предвыборную мантру про поддержку Украины, анти-Россию и величие Германии, которого уже нет, и, конечно же, независимость от Штатов.

Фридрих Мерц, кандидат на пост канцлера Германии:

"Для меня будет абсолютным приоритетом как можно скорее настолько усилить Европу, чтобы она постепенно действительно достигла независимости от США. После заявлений на последней неделе Дональда Трампа ясно, что американцам, этой части американцев, этому правительству, судьба Европы по большей части безразлична".