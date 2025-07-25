Европа упустила возможность договориться с Китаем о совместной борьбе против США

Фиаско для европейской дипломатии. Как сообщают азиатские СМИ, саммит Китай - ЕС завершился провалом. Европейцы покинули Пекин досрочно, так и не подписав ни одного соглашения.



Представители ЕС прибыли в КНР в надежде договориться о новых условиях взаимной торговли, которые позволяли Евросоюзу пережить тарифную войну с США. Представители Брюсселя также пытались добиться от Китая принятия европейской позиции по Украине. Обе эти цели достигнуты не были, а саммит вместо 2 дней продлился лишь один.



Миссия руководителей ЕС была экстренной, поскольку 30-процентные пошлины со стороны Вашингтона будут введены уже 1 августа. Китай, как выяснилось, опорой Старому Свету в тарифной войне становиться не намерен.