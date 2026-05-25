Европа вымирает - Евростат прогнозирует, что к 2100 году население ЕС сократится на 11,7 %

Пока Европу продолжает сотрясать экономический кризис, а рейтинги политиков старательно пробивают дно, - на континент неотвратимо надвигается еще одна глобальная проблема: Старый Свет пустеет и вымирает, рискуя превратиться в музей под открытым небом.

Эксперты уже говорят про крах демографии в Европе. Тут еще и люди массово бегут от того, что жить становится только хуже. Как изменится население к концу XXI века? Проанализировали сразу несколько актуальных сценариев в "Понятной политике".

Один из свежих прогнозов опубликовал Евростат. Его содержание, прямо скажем, тревожное. К 2100 году население ЕС сократится на 11,7 % - это минус 53 млн человек. Для понимания масштаба, это как с карты разом исчезнет, например, вся Италия.

Статистика - вещь упрямая. И нынешним элитам едва ли понравятся такие тенденции. Стоит оговориться, что до 2029 года население блока по инерции все-таки подрастет до 453 млн. А вот потом начнется затяжное падение к отметке в 400 млн к концу века.

Евростат не одинок в своем пессимизме. ООН также говорит, что Европу ждут тяжелые времена. Согласно прогнозам, только семь европейских стран будут иметь больше жителей в 2100 году, чем в 2025-м.

В докладе "Перспективы мирового населения" говорится о том, что в большинстве европейских стран численность значительно сократится к 2100 году. Самый большой удар придется по Италии - минус 23,8 млн, Польше - минус 18,8 млн и Германии - минус 13,8 млн.

Казалось бы, куда уже хуже. Итальянский экономист Карло Коттарелли уверен, есть куда. Он работал исполнительным директором для Италии в совете МВФ и неплохо знаком с экономическими и социальными реалиями. В минувшем году опубликовал большую статью в Corriere della Sera на этот счет. Вот ее выдержка:

Эксперты говорят про тройной удар по Европе: массовая эмиграция, старение и низкая рождаемость стремительно сокращают долю трудоспособного населения. К 2100 году каждый третий житель ЕС будет старше 65 лет.

Итальянский экономист восклицает: с 2012 года соотношение между рождаемостью и смертностью в ЕС является отрицательным, а коэффициент фертильности - среднее количество детей на одну женщину - упал до минимума.

В Германии уровень рождаемости стал самым низким с 1946 года. Если уж забуксовал локомотив Евросоюза, что говорить про других.

Минус 200 тыс. за прошлый год. Британцы говорят "бай-бай" Туманному Альбиону. Пока приезжают мигранты, свои бегут кто куда. Главная причина - очень дорогая жизнь и разрыв между доходами и расходами.

На первый взгляд, зарплата среднестатистического жителя Лондона вполне достойная - около 3 тыс. фунтов в месяц. Однако аренда даже весьма скромной квартиры может съедать 2/3 бюджета, а еще коммуналка, транспорт, продукты. Многие просто выходят в ноль, не говоря уже о том, чтобы пополнить свои сбережения. Покупка своего жилья и вовсе становится несбыточной мечтой.

Примерно схожая ситуация и в Германии. Все активнее немцы ищут лучшую жизнь в Швейцарии, Австралии, США. Бегут от высоких цен, безработицы, и одних из самых высоких налогов в Европе. Страховые взносы на здравоохранение и пенсии часто съедают до половины заработка.

При этом бегут из страны не только молодые. По данным института YouGov, покинуть Германию мечтает 60 % жителей. Эмигранты - это, прежде всего, молодые и образованные люди. Две трети немцев-эмигрантов пребывают в возрасте моложе 40 лет. Три четверти имеют высшее образование: среди них много предпринимателей, IT-специалистов, инженеров и представителей других высококвалифицированных профессий.

Германия теряет жителей едва ли не самыми быстрыми темпами в истории. Прогнозы, мягко говоря, настораживают. Население страны сократится почти на 5 % уже к 2050 году - с 83 млн до 79 млн человек.

От красивой и цветущей Европы, кажется, следа не осталось. Европейцы с содроганием наблюдают за тем, во что превратился их "райский сад" из-за политики открытых дверей.

Массово паковать чемоданы продолжают поляки. Страна вошла в ЕС 2004 году, с тех пор страну покинули 2 млн человек. Основная причина - зарплата дома намного ниже, чем в Западной Европе. Туда и едут благодаря открытым границам.

Русофобская политика ударила по экономике. Аграрный сектор сотрясают кризисы, отказ от калийных удобрений обошелся в копеечку. Цены выросли на 30-40 %, прибив и без того протестующих фермеров. Отказ от российской нефти обошелся Польше в 14,7 млрд евро - такова переплата за четыре года на фоне действия санкций Евросоюза, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Потеря транзита калийных удобрений и древесины из Беларуси обошлась Польше только в 2024 году в 0,5 % ВВП.

Суровая реальность пошатнула даже образцовый некогда шведский социализм. С безопасностью все чаще возникают проблемы: на улицах орудуют банды и по уровню вооруженного насилия спокойный скандинавский край вырывается на первое место в Европе.

Печальные рекорды безлюдности штампует Прибалтика. В Литве зафиксирован исторический минимум рождаемости. Если эта тенденция сохранится, то через два поколения население страны сократится более чем вдвое. Демографический кризис в стране власти и вовсе назвали "угрозой нацбезопасности". По прогнозам Евростата, население Литвы и вовсе сократится на миллион к 2100 году, то есть прибалтийская республика может потерять до половины всех жителей. "Литовцы могут просто исчезнуть по демографическим причинам", - это уже заявление Науседы. По его словам, властям нужно поторапливаться с решением демографического кризиса.

Согласно последним опросам, лишь 6 % литовцев надеются на улучшение финансового положения. Еще 40 % считают, что ситуация ухудшится. В стране опустели целые города, превратив в заброшенные руины некогда мощные научные и промышленные центры.

В Литве уровень бедности остается высоким. Министр соцзащиты Юрате Зайлскене объяснил, что вместе с ростом зарплат и выплат растет и порог бедности, сейчас он составляет 450 евро. По нацпоказателю за чертой бедности живут 167 тыс. человек, а по европейскому - каждый пятый. Особенно уязвимы пенсионеры, 40 % из них в зоне риска бедности, а также одинокие матери, многодетные семьи и люди с инвалидностью.