3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
Европарламент грозит лишить финансирования Словакию
Автор:Редакция news.by
Европарламент решил заняться непокорной Словакией и грозит лишить ее финансирования. Депутаты призвали Еврокомиссию рассмотреть запуск механизма, который может привести к замораживанию средств ЕС для Братиславы.
Формальный повод - новое законодательство страны в сфере борьбы с коррупцией. Плюс внезапно угроза для надлежащего управления средствами ЕС.
Но здесь стоит вспомнить о том, что Братислава стремится проводить относительно независимую политику в рамках ЕС, что не устраивает Брюссель.
Ранее основные нападки евродепутатов концентрировались на Венгрии и ее премьере Орбане. Но после проигрыша его партии на парламентских выборах фокус критики переместился на Словакию, которая ежегодно получает из фондов ЕС от 1,5 до 2 млрд евро.