Европарламент одобрил присоединение Болгарии к еврозоне. Фактически это произойдет 1 января следующего года. За присоединение Софии к зоне евро проголосовал 531 парламентарий, против 69, еще 79 депутатов воздержались от решения.

Ранее ряд болгарских политиков высказывал мнение, что Евросоюз пытается втянуть Болгарию в еврозону из-за острой нехватки денег. И Брюсселю выгодно, чтобы страна вступила в валютный союз, поскольку тогда у Болгарии освободится 20 млрд левов, а это более 10 млрд евро для экономики ЕС.