Европарламент опасается, что победа Радева в Болгарии может лишить Киев оружия
Автор:Редакция news.by
Члены Европейского парламента опасаются, что победа на выборах партии "Прогрессивная Болгария" Румена Радева отразится на цепочке поставок вооружений в Украину.
Как сообщает Euractiv, ранее Радев критиковал оборонное соглашение с Киевом и выступал против оказания военной помощи. Отмечается, что Болгария играет ключевую роль в вооружении Украины Евросоюзом.
Так, фон дер Ляйен говорила, что страна обеспечила Киеву треть всего оружия в начале конфликта.
Военный завод в Сопоте производит взрывчатые вещества и снаряды, а в 2025 году заключил с Rheinmetall сделку на сумму более 1 млрд евро по строительству совместного предприятия по производству пороха, 155-миллиметровых снарядов и модульных зарядных систем.