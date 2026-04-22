Европарламент опасается, что победа Радева в Болгарии может лишить Киев оружия

Члены Европейского парламента опасаются, что победа на выборах партии "Прогрессивная Болгария" Румена Радева отразится на цепочке поставок вооружений в Украину.

Как сообщает Euractiv, ранее Радев критиковал оборонное соглашение с Киевом и выступал против оказания военной помощи. Отмечается, что Болгария играет ключевую роль в вооружении Украины Евросоюзом.

Так, фон дер Ляйен говорила, что страна обеспечила Киеву треть всего оружия в начале конфликта.