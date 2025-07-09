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Европарламент проголосовал за присоединение Болгарии к еврозоне
Автор:Редакция news.by
Болгары жгут флаги Евросоюза и протестуют против отказа от национальной валюты. 8 июля Европарламент проголосовал за присоединение Болгарии к зоне евро.
Демонстрации в защиту экономического суверенитета вспыхнули в Софии и других городах. Активисты требуют отставки правительства, проведения референдума и сохранения национальной валюты.
В начале мая президент Болгарии внес в парламент предложение о проведении референдума о целесообразности перехода страны на евро в 2026-м. Местные жители опасаются, что это негативно скажется на и так плачевной экономической ситуации в стране.