Европарламент проголосовал за присоединение Болгарии к еврозоне

Болгары жгут флаги Евросоюза и протестуют против отказа от национальной валюты. 8 июля Европарламент проголосовал за присоединение Болгарии к зоне евро.

Демонстрации в защиту экономического суверенитета вспыхнули в Софии и других городах. Активисты требуют отставки правительства, проведения референдума и сохранения национальной валюты.

В начале мая президент Болгарии внес в парламент предложение о проведении референдума о целесообразности перехода страны на евро в 2026-м. Местные жители опасаются, что это негативно скажется на и так плачевной экономической ситуации в стране.