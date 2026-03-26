Европарламент заблокировал попытку узаконить интернет-цензуру

Европарламент провалил предложенный Еврокомиссией законопроект об учреждении тотальной интернет-слежки. Пресловутый чат-контроль пытаются протащить через главный представительный орган ЕС уже не впервой. Наверняка нынешняя попытка не станет последней: предварительную интернет-цензуру страны ЕС учреждают на национальном уровне, но хотели бы реализации этого принципа также в континентальных масштабах.

Смысл чат-контроля в том, что всем провайдерам предполагается вменить в обязанности осуществлять чтение частной переписки граждан. Сообщения, нарушающие закон, должны блокироваться еще до момента доставки адресату.

Между тем незаконными в ЕС являются не только темы, связанные с терроризмом или наркоторговлей. Наказывают здесь и за так называемый язык ненависти, в качестве которого, например, квалифицируется самая невинная критика миграционных норм ЕС.