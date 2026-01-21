3.72 BYN
Европарламент заморозил сделку с МЕРКОСУР
Автор:Редакция news.by
Депутаты Европарламента направили подписанное Урсулой фон дер Ляйен торговое соглашение с МЕРКОСУР, которое, напомним, вызвало массовые протесты европейских фермеров, в суд Евросоюза. Они хотят понять, соответствует ли этот документ законам сообщества.
Примечательно, что теперь соглашение официально сможет вступить в силу только после решения суда и голосования в Европарламенте. При этом суд может принимать решения в течение 2 лет.