Европейская оборона уязвима перед российским "Орешником" - Foreign Policy

Существующие в Европе средства обороны уязвимы перед новейшей российской ракетной системой "Орешник". С такой оценкой выступил американский журнал Foreign Policy, информирует БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС.

Как отмечает издание, действующая сеть противоракетной обороны НАТО мало что может сделать для защиты от "Орешника" из-за скорости и траектории его полета. В течение 10-20 лет ВС России смогут располагать значительным количеством этих ракет, что станет серьезной угрозой для всего альянса.

Указывается, что ракета показала большую эффективность при уничтожении больших скоплений техники и живой силы в одной точке. В отличие от других ракетных систем, требующих в подобных случаях запуска десяти и более ракет, при использовании "Орешника" достаточно ограничиться одним или несколькими носителями.

Foreign Policy утверждает, что командованию НАТО на фоне уязвимости перед "Орешником" уже сейчас необходимо значительно менять стратегию размещения и возможного применения авиации и максимально рассредоточить ее по европейскому континенту. Это потребует значительных инвестиций в развитие старой и создание новой инфраструктуры авиабаз и второстепенных взлетно-посадочных полос. На сегодняшний день многие самолеты находятся в низкой степени боевой готовности из-за многолетнего сокращения бюджетов ВВС стран НАТО.