Европейские политики опасаются краха НАТО

У европейских лидеров усиливаются "похоронные настроения" по поводу будущего НАТО. Как пишет The Economist, поводом стали заявления госсекретаря США Марко Рубио, который усомнился в эффективности альянса.

Марко Рубио был одним из последних защитников трансатлантических отношений и, судя по всему, ограничений в его лице больше нет.

При этом американский президент Дональд Трамп все враждебнее относится к европейским союзникам - он разъярен их отказом помочь США открыть Ормузский пролив. Такая позиция ослабила сторонников альянса в Вашингтоне.