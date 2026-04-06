Европейские политики опасаются краха НАТО
У европейских лидеров усиливаются "похоронные настроения" по поводу будущего НАТО. Как пишет The Economist, поводом стали заявления госсекретаря США Марко Рубио, который усомнился в эффективности альянса.
Марко Рубио был одним из последних защитников трансатлантических отношений и, судя по всему, ограничений в его лице больше нет.
При этом американский президент Дональд Трамп все враждебнее относится к европейским союзникам - он разъярен их отказом помочь США открыть Ормузский пролив. Такая позиция ослабила сторонников альянса в Вашингтоне.
Один из собеседников издания заявил, что ситуация "уже преодолела точку невозврата". По его мнению, лучший вариант для европейских стран - усиливать собственную роль в НАТО и готовиться к возможному выходу США из альянса.