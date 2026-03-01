3.75 BYN
Европейские страны грозят Ирану военными мерами
Автор:Редакция news.by
Германия, Франция и Великобритания грозят Ирану военными мерами в случае продолжения атак по территории стран Ближнего Востока. Как говорится в совместном заявлении, европейские страны могут предпринять "необходимые и пропорциональные оборонительные действия", чтобы уничтожить возможность Ирана запускать ракеты и беспилотники.
Также стало известно, французский авианосец "Шарль де Голль" и корабли сопровождения на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке прерывают развертывание в Балтийском море и направляются в Средиземное.
Грозят эскалацией и страны Персидского залива. Главы МИД Катара, Саудовской Аравии, Эмиратов, Кувейта, Омана и Бахрейна заявляют, что сохраняют за собой право ответить на иранские удары.