Европейские страны грозят Ирану военными мерами

Германия, Франция и Великобритания грозят Ирану военными мерами в случае продолжения атак по территории стран Ближнего Востока. Как говорится в совместном заявлении, европейские страны могут предпринять "необходимые и пропорциональные оборонительные действия", чтобы уничтожить возможность Ирана запускать ракеты и беспилотники.

Также стало известно, французский авианосец "Шарль де Голль" и корабли сопровождения на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке прерывают развертывание в Балтийском море и направляются в Средиземное.